Moedas / MKTX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MKTX: MarketAxess Holdings Inc
182.74 USD 0.79 (0.43%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MKTX para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 181.50 e o mais alto foi 183.56.
Veja a dinâmica do par de moedas MarketAxess Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MKTX Notícias
- Franklin Resources stock partners with infrastructure managers to boost private wealth offerings
- FactSet no 4º tri de 2025: 45 anos de crescimento de receita continuam, mas surgem preocupações com margens
- Rothschild Redburn rebaixa ações da Tradeweb Markets devido a preocupações com crescimento
- Rothschild Redburn downgrades Tradeweb Markets stock on growth concerns
- I’m Bullish Again, Yet I’m Keeping My 20% Discount Rule (NYSEARCA:SPY)
- MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:MKTX)
- BGC or MKTX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- MarketAxess at Barclays Conference: Strategies Amid Revenue Challenges
- Stock Market Today: Dow Wavers As Amazon Clears Entry; This Stock Soars On Elon Musk Deal (Live Coverage)
- Robinhood Stock Surges Over 7% In Monday Pre-Market: What's Going On? - AppLovin (NASDAQ:APP), Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR)
- MarketAxess Is A Buy Amid Excessive Pessimism (NASDAQ:MKTX)
- Robinhood (HOOD) Joins the S&P 500 as Market Value Hits $91 Billion - TipRanks.com
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- APP, HOOD, EME: AppLovin, Robinhood, and Emcor Group Stocks Jump on S&P 500 Inclusion News - TipRanks.com
- Robinhood to join S&P 500 in watershed moment for US fintech sector
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood, Emcor set to join S&P 500
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- MarketAxess stock hits 52-week low at 182.88 USD
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Jefferies lowers MarketAxess stock price target to $208 on reduced earnings outlook
Faixa diária
181.50 183.56
Faixa anual
178.20 296.68
- Fechamento anterior
- 183.53
- Open
- 183.16
- Bid
- 182.74
- Ask
- 183.04
- Low
- 181.50
- High
- 183.56
- Volume
- 147
- Mudança diária
- -0.43%
- Mudança mensal
- -1.05%
- Mudança de 6 meses
- -15.22%
- Mudança anual
- -28.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh