통화 / MKTX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MKTX: MarketAxess Holdings Inc
178.32 USD 1.39 (0.77%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MKTX 환율이 오늘 -0.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 177.85이고 고가는 180.30이었습니다.
MarketAxess Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MKTX News
- Franklin Resources stock partners with infrastructure managers to boost private wealth offerings
- 로스차일드 레드번, Tradeweb Markets 투자의견 하향 조정
- Rothschild Redburn downgrades Tradeweb Markets stock on growth concerns
- I’m Bullish Again, Yet I’m Keeping My 20% Discount Rule (NYSEARCA:SPY)
- MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:MKTX)
- BGC or MKTX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- MarketAxess at Barclays Conference: Strategies Amid Revenue Challenges
- Stock Market Today: Dow Wavers As Amazon Clears Entry; This Stock Soars On Elon Musk Deal (Live Coverage)
- Robinhood Stock Surges Over 7% In Monday Pre-Market: What's Going On? - AppLovin (NASDAQ:APP), Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR)
- MarketAxess Is A Buy Amid Excessive Pessimism (NASDAQ:MKTX)
- Robinhood (HOOD) Joins the S&P 500 as Market Value Hits $91 Billion - TipRanks.com
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- APP, HOOD, EME: AppLovin, Robinhood, and Emcor Group Stocks Jump on S&P 500 Inclusion News - TipRanks.com
- Robinhood to join S&P 500 in watershed moment for US fintech sector
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood, Emcor set to join S&P 500
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- MarketAxess stock hits 52-week low at 182.88 USD
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Jefferies lowers MarketAxess stock price target to $208 on reduced earnings outlook
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
일일 변동 비율
177.85 180.30
년간 변동
177.85 296.68
- 이전 종가
- 179.71
- 시가
- 180.30
- Bid
- 178.32
- Ask
- 178.62
- 저가
- 177.85
- 고가
- 180.30
- 볼륨
- 2.244 K
- 일일 변동
- -0.77%
- 월 변동
- -3.44%
- 6개월 변동
- -17.27%
- 년간 변동율
- -30.17%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K