クォートセクション
通貨 / MKTX
株に戻る

MKTX: MarketAxess Holdings Inc

179.71 USD 3.82 (2.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MKTXの今日の為替レートは、-2.08%変化しました。日中、通貨は1あたり179.60の安値と183.56の高値で取引されました。

MarketAxess Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MKTX News

1日のレンジ
179.60 183.56
1年のレンジ
178.20 296.68
以前の終値
183.53
始値
183.16
買値
179.71
買値
180.01
安値
179.60
高値
183.56
出来高
1.430 K
1日の変化
-2.08%
1ヶ月の変化
-2.69%
6ヶ月の変化
-16.63%
1年の変化
-29.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K