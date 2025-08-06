通貨 / MKTX
MKTX: MarketAxess Holdings Inc
179.71 USD 3.82 (2.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MKTXの今日の為替レートは、-2.08%変化しました。日中、通貨は1あたり179.60の安値と183.56の高値で取引されました。
MarketAxess Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
179.60 183.56
1年のレンジ
178.20 296.68
- 以前の終値
- 183.53
- 始値
- 183.16
- 買値
- 179.71
- 買値
- 180.01
- 安値
- 179.60
- 高値
- 183.56
- 出来高
- 1.430 K
- 1日の変化
- -2.08%
- 1ヶ月の変化
- -2.69%
- 6ヶ月の変化
- -16.63%
- 1年の変化
- -29.62%
