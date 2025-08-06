CotizacionesSecciones
MKTX
MKTX: MarketAxess Holdings Inc

183.53 USD 0.59 (0.32%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MKTX de hoy ha cambiado un 0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 182.52, mientras que el máximo ha alcanzado 185.09.

Siga la dinámica de la pareja de divisas MarketAxess Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
182.52 185.09
Rango anual
178.20 296.68
Cierres anteriores
182.94
Open
183.13
Bid
183.53
Ask
183.83
Low
182.52
High
185.09
Volumen
1.007 K
Cambio diario
0.32%
Cambio mensual
-0.62%
Cambio a 6 meses
-14.86%
Cambio anual
-28.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B