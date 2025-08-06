Divisas / MKTX
MKTX: MarketAxess Holdings Inc
183.53 USD 0.59 (0.32%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MKTX de hoy ha cambiado un 0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 182.52, mientras que el máximo ha alcanzado 185.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MarketAxess Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
182.52 185.09
Rango anual
178.20 296.68
- Cierres anteriores
- 182.94
- Open
- 183.13
- Bid
- 183.53
- Ask
- 183.83
- Low
- 182.52
- High
- 185.09
- Volumen
- 1.007 K
- Cambio diario
- 0.32%
- Cambio mensual
- -0.62%
- Cambio a 6 meses
- -14.86%
- Cambio anual
- -28.13%
