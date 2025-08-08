Dövizler / MKTX
MKTX: MarketAxess Holdings Inc
178.32 USD 1.39 (0.77%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MKTX fiyatı bugün -0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 177.85 ve Yüksek fiyatı olarak 180.30 aralığında işlem gördü.
MarketAxess Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
177.85 180.30
Yıllık aralık
177.85 296.68
- Önceki kapanış
- 179.71
- Açılış
- 180.30
- Satış
- 178.32
- Alış
- 178.62
- Düşük
- 177.85
- Yüksek
- 180.30
- Hacim
- 2.244 K
- Günlük değişim
- -0.77%
- Aylık değişim
- -3.44%
- 6 aylık değişim
- -17.27%
- Yıllık değişim
- -30.17%
21 Eylül, Pazar