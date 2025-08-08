FiyatlarBölümler
MKTX: MarketAxess Holdings Inc

178.32 USD 1.39 (0.77%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MKTX fiyatı bugün -0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 177.85 ve Yüksek fiyatı olarak 180.30 aralığında işlem gördü.

MarketAxess Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
177.85 180.30
Yıllık aralık
177.85 296.68
Önceki kapanış
179.71
Açılış
180.30
Satış
178.32
Alış
178.62
Düşük
177.85
Yüksek
180.30
Hacim
2.244 K
Günlük değişim
-0.77%
Aylık değişim
-3.44%
6 aylık değişim
-17.27%
Yıllık değişim
-30.17%
21 Eylül, Pazar