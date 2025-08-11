Währungen / MKTX
MKTX: MarketAxess Holdings Inc
179.71 USD 3.82 (2.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MKTX hat sich für heute um -2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 179.60 bis zu einem Hoch von 183.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die MarketAxess Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
179.60 183.56
Jahresspanne
178.20 296.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 183.53
- Eröffnung
- 183.16
- Bid
- 179.71
- Ask
- 180.01
- Tief
- 179.60
- Hoch
- 183.56
- Volumen
- 1.430 K
- Tagesänderung
- -2.08%
- Monatsänderung
- -2.69%
- 6-Monatsänderung
- -16.63%
- Jahresänderung
- -29.62%
