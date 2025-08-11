KurseKategorien
Währungen / MKTX
Zurück zum Aktien

MKTX: MarketAxess Holdings Inc

179.71 USD 3.82 (2.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MKTX hat sich für heute um -2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 179.60 bis zu einem Hoch von 183.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die MarketAxess Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MKTX News

Tagesspanne
179.60 183.56
Jahresspanne
178.20 296.68
Vorheriger Schlusskurs
183.53
Eröffnung
183.16
Bid
179.71
Ask
180.01
Tief
179.60
Hoch
183.56
Volumen
1.430 K
Tagesänderung
-2.08%
Monatsänderung
-2.69%
6-Monatsänderung
-16.63%
Jahresänderung
-29.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K