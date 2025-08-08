QuotazioniSezioni
Valute / MKTX
Tornare a Azioni

MKTX: MarketAxess Holdings Inc

178.32 USD 1.39 (0.77%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MKTX ha avuto una variazione del -0.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 177.85 e ad un massimo di 180.30.

Segui le dinamiche di MarketAxess Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MKTX News

Intervallo Giornaliero
177.85 180.30
Intervallo Annuale
177.85 296.68
Chiusura Precedente
179.71
Apertura
180.30
Bid
178.32
Ask
178.62
Minimo
177.85
Massimo
180.30
Volume
2.244 K
Variazione giornaliera
-0.77%
Variazione Mensile
-3.44%
Variazione Semestrale
-17.27%
Variazione Annuale
-30.17%
20 settembre, sabato