MKTX: MarketAxess Holdings Inc
178.32 USD 1.39 (0.77%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MKTX ha avuto una variazione del -0.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 177.85 e ad un massimo di 180.30.
Segui le dinamiche di MarketAxess Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
177.85 180.30
Intervallo Annuale
177.85 296.68
- Chiusura Precedente
- 179.71
- Apertura
- 180.30
- Bid
- 178.32
- Ask
- 178.62
- Minimo
- 177.85
- Massimo
- 180.30
- Volume
- 2.244 K
- Variazione giornaliera
- -0.77%
- Variazione Mensile
- -3.44%
- Variazione Semestrale
- -17.27%
- Variazione Annuale
- -30.17%
20 settembre, sabato