MKTX: MarketAxess Holdings Inc
182.94 USD 1.26 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MKTX за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 179.87, а максимальная — 185.17.
Следите за динамикой MarketAxess Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MKTX
Дневной диапазон
179.87 185.17
Годовой диапазон
178.20 296.68
- Предыдущее закрытие
- 181.68
- Open
- 181.28
- Bid
- 182.94
- Ask
- 183.24
- Low
- 179.87
- High
- 185.17
- Объем
- 915
- Дневное изменение
- 0.69%
- Месячное изменение
- -0.94%
- 6-месячное изменение
- -15.13%
- Годовое изменение
- -28.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.