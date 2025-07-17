Moedas / MCB
MCB: Metropolitan Bank Holding Corp
79.63 USD 1.41 (1.80%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MCB para hoje mudou para 1.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.17 e o mais alto foi 80.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Metropolitan Bank Holding Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
78.17 80.88
Faixa anual
47.10 81.33
- Fechamento anterior
- 78.22
- Open
- 78.17
- Bid
- 79.63
- Ask
- 79.93
- Low
- 78.17
- High
- 80.88
- Volume
- 66
- Mudança diária
- 1.80%
- Mudança mensal
- 2.92%
- Mudança de 6 meses
- 42.58%
- Mudança anual
- 53.64%
