MCB: Metropolitan Bank Holding Corp

78.90 USD 1.53 (1.90%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MCB fiyatı bugün -1.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.27 ve Yüksek fiyatı olarak 80.50 aralığında işlem gördü.

Metropolitan Bank Holding Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
78.27 80.50
Yıllık aralık
47.10 81.33
Önceki kapanış
80.43
Açılış
80.10
Satış
78.90
Alış
79.20
Düşük
78.27
Yüksek
80.50
Hacim
302
Günlük değişim
-1.90%
Aylık değişim
1.98%
6 aylık değişim
41.27%
Yıllık değişim
52.23%
21 Eylül, Pazar