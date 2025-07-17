CotationsSections
MCB: Metropolitan Bank Holding Corp

78.90 USD 1.53 (1.90%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MCB a changé de -1.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.27 et à un maximum de 80.50.

Suivez la dynamique Metropolitan Bank Holding Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
78.27 80.50
Range Annuel
47.10 81.33
Clôture Précédente
80.43
Ouverture
80.10
Bid
78.90
Ask
79.20
Plus Bas
78.27
Plus Haut
80.50
Volume
302
Changement quotidien
-1.90%
Changement Mensuel
1.98%
Changement à 6 Mois
41.27%
Changement Annuel
52.23%
