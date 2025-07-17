QuotazioniSezioni
Valute / MCB
Tornare a Azioni

MCB: Metropolitan Bank Holding Corp

78.90 USD 1.53 (1.90%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MCB ha avuto una variazione del -1.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.27 e ad un massimo di 80.50.

Segui le dinamiche di Metropolitan Bank Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCB News

Intervallo Giornaliero
78.27 80.50
Intervallo Annuale
47.10 81.33
Chiusura Precedente
80.43
Apertura
80.10
Bid
78.90
Ask
79.20
Minimo
78.27
Massimo
80.50
Volume
302
Variazione giornaliera
-1.90%
Variazione Mensile
1.98%
Variazione Semestrale
41.27%
Variazione Annuale
52.23%
20 settembre, sabato