MCB: Metropolitan Bank Holding Corp
78.90 USD 1.53 (1.90%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MCB ha avuto una variazione del -1.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.27 e ad un massimo di 80.50.
Segui le dinamiche di Metropolitan Bank Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
78.27 80.50
Intervallo Annuale
47.10 81.33
- Chiusura Precedente
- 80.43
- Apertura
- 80.10
- Bid
- 78.90
- Ask
- 79.20
- Minimo
- 78.27
- Massimo
- 80.50
- Volume
- 302
- Variazione giornaliera
- -1.90%
- Variazione Mensile
- 1.98%
- Variazione Semestrale
- 41.27%
- Variazione Annuale
- 52.23%
20 settembre, sabato