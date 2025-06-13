货币 / MCB
MCB: Metropolitan Bank Holding Corp
79.04 USD 1.72 (2.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MCB汇率已更改2.22%。当日，交易品种以低点77.32和高点80.02进行交易。
关注Metropolitan Bank Holding Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MCB新闻
日范围
77.32 80.02
年范围
47.10 81.33
- 前一天收盘价
- 77.32
- 开盘价
- 77.46
- 卖价
- 79.04
- 买价
- 79.34
- 最低价
- 77.32
- 最高价
- 80.02
- 交易量
- 73
- 日变化
- 2.22%
- 月变化
- 2.16%
- 6个月变化
- 41.52%
- 年变化
- 52.50%
