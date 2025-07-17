クォートセクション
通貨 / MCB
MCB: Metropolitan Bank Holding Corp

80.43 USD 2.21 (2.83%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MCBの今日の為替レートは、2.83%変化しました。日中、通貨は1あたり78.17の安値と80.88の高値で取引されました。

Metropolitan Bank Holding Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
78.17 80.88
1年のレンジ
47.10 81.33
以前の終値
78.22
始値
78.17
買値
80.43
買値
80.73
安値
78.17
高値
80.88
出来高
235
1日の変化
2.83%
1ヶ月の変化
3.96%
6ヶ月の変化
44.01%
1年の変化
55.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K