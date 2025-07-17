通貨 / MCB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MCB: Metropolitan Bank Holding Corp
80.43 USD 2.21 (2.83%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MCBの今日の為替レートは、2.83%変化しました。日中、通貨は1あたり78.17の安値と80.88の高値で取引されました。
Metropolitan Bank Holding Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCB News
- マクブライド、最終業績発表における配当落ち日を訂正
- McBride corrects ex-dividend date in final results announcement
- Best Value Stock to Buy for September 16th
- ロングアイランド鉄道労組、ストライキを延期しトランプに調停を要請
- Long Island Rail Road unions postpone strike, seek mediation from Trump
- Best Value Stocks to Buy for September 12th
- Is Metropolitan Bank Holding (MCB) Stock Undervalued Right Now?
- Metropolitan Bank: Time For A Downgrade After A Phenomenal Run (NYSE:MCB)
- Best Value Stocks to Buy for August 29th
- Middlefield Banc (MBCN) Moves 15.4% Higher: Will This Strength Last?
- Should Value Investors Buy Metropolitan Bank Holding (MCB) Stock?
- Metropolitan bank director patent sells $785k in MCB stock
- Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) Is Up 6.23% in One Week: What You Should Know
- Best Momentum Stock to Buy for July 22nd
- Metropolitan Bank Grows Earnings in Q2
- Metropolitan Bank stock price target raised to $95 from $81 at KBW
- Metropolitan Bank (MCB) Q2 2025 Earnings Call
- Metropolitan Bank Q2 2025 slides: outperforming peers with diversified growth
- Metropolitan Bank Holding Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MCB)
- Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Metropolitan Bank beats Q2 2025 forecasts
- Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Metropolitan Bank earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Metropolitan Bank Holding declares first quarterly dividend since IPO
1日のレンジ
78.17 80.88
1年のレンジ
47.10 81.33
- 以前の終値
- 78.22
- 始値
- 78.17
- 買値
- 80.43
- 買値
- 80.73
- 安値
- 78.17
- 高値
- 80.88
- 出来高
- 235
- 1日の変化
- 2.83%
- 1ヶ月の変化
- 3.96%
- 6ヶ月の変化
- 44.01%
- 1年の変化
- 55.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K