통화 / MCB
MCB: Metropolitan Bank Holding Corp
78.90 USD 1.53 (1.90%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MCB 환율이 오늘 -1.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 78.27이고 고가는 80.50이었습니다.
Metropolitan Bank Holding Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
78.27 80.50
년간 변동
47.10 81.33
- 이전 종가
- 80.43
- 시가
- 80.10
- Bid
- 78.90
- Ask
- 79.20
- 저가
- 78.27
- 고가
- 80.50
- 볼륨
- 302
- 일일 변동
- -1.90%
- 월 변동
- 1.98%
- 6개월 변동
- 41.27%
- 년간 변동율
- 52.23%
20 9월, 토요일