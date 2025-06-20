Währungen / MCB
MCB: Metropolitan Bank Holding Corp
80.43 USD 2.21 (2.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCB hat sich für heute um 2.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.17 bis zu einem Hoch von 80.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Metropolitan Bank Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
78.17 80.88
Jahresspanne
47.10 81.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.22
- Eröffnung
- 78.17
- Bid
- 80.43
- Ask
- 80.73
- Tief
- 78.17
- Hoch
- 80.88
- Volumen
- 235
- Tagesänderung
- 2.83%
- Monatsänderung
- 3.96%
- 6-Monatsänderung
- 44.01%
- Jahresänderung
- 55.18%
