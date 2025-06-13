Валюты / MCB
MCB: Metropolitan Bank Holding Corp
77.32 USD 1.63 (2.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCB за сегодня изменился на -2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.31, а максимальная — 80.15.
Следите за динамикой Metropolitan Bank Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MCB
Дневной диапазон
76.31 80.15
Годовой диапазон
47.10 81.33
- Предыдущее закрытие
- 78.95
- Open
- 80.15
- Bid
- 77.32
- Ask
- 77.62
- Low
- 76.31
- High
- 80.15
- Объем
- 402
- Дневное изменение
- -2.06%
- Месячное изменение
- -0.06%
- 6-месячное изменение
- 38.44%
- Годовое изменение
- 49.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.