MCB: Metropolitan Bank Holding Corp

77.32 USD 1.63 (2.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MCB за сегодня изменился на -2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.31, а максимальная — 80.15.

Следите за динамикой Metropolitan Bank Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
76.31 80.15
Годовой диапазон
47.10 81.33
Предыдущее закрытие
78.95
Open
80.15
Bid
77.32
Ask
77.62
Low
76.31
High
80.15
Объем
402
Дневное изменение
-2.06%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
38.44%
Годовое изменение
49.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.