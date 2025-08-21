Moedas / LYTS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LYTS: LSI Industries Inc
23.22 USD 0.34 (1.49%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LYTS para hoje mudou para 1.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.85 e o mais alto foi 23.53.
Veja a dinâmica do par de moedas LSI Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LYTS Notícias
- LSI Industries announces executive incentive plans for fiscal year 2026
- LSI Industries stock price target raised to $25 from $22 at Canaccord Genuity
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- LSI Industries stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Why LSI Industries Stock Was Pushing Higher Today
- LSI Industries Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LYTS)
- LSI Industries Inc. (LYTS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: LSI Industries beats Q4 2025 forecasts, stock surges
- LSI Industries earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- LSI Industries soars 9% as Q4 earnings smash expectations
- LSI Industries Q4 2025 slides: Double-digit organic growth drives strong results
Faixa diária
22.85 23.53
Faixa anual
13.77 25.50
- Fechamento anterior
- 22.88
- Open
- 23.00
- Bid
- 23.22
- Ask
- 23.52
- Low
- 22.85
- High
- 23.53
- Volume
- 55
- Mudança diária
- 1.49%
- Mudança mensal
- 3.48%
- Mudança de 6 meses
- 32.16%
- Mudança anual
- 45.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh