LYTS: LSI Industries Inc
22.88 USD 0.33 (1.42%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LYTS de hoy ha cambiado un -1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.81, mientras que el máximo ha alcanzado 23.57.
El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de LSI Industries Inc en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses.
Rango diario
22.81 23.57
Rango anual
13.77 25.50
- Cierres anteriores
- 23.21
- Open
- 23.19
- Bid
- 22.88
- Ask
- 23.18
- Low
- 22.81
- High
- 23.57
- Volumen
- 356
- Cambio diario
- -1.42%
- Cambio mensual
- 1.96%
- Cambio a 6 meses
- 30.22%
- Cambio anual
- 43.72%
