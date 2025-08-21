CotationsSections
LYTS: LSI Industries Inc

23.38 USD 0.07 (0.30%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LYTS a changé de -0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.15 et à un maximum de 23.59.

Suivez la dynamique LSI Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23.15 23.59
Range Annuel
13.77 25.50
Clôture Précédente
23.45
Ouverture
23.53
Bid
23.38
Ask
23.68
Plus Bas
23.15
Plus Haut
23.59
Volume
977
Changement quotidien
-0.30%
Changement Mensuel
4.19%
Changement à 6 Mois
33.07%
Changement Annuel
46.86%
20 septembre, samedi