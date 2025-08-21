Devises / LYTS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LYTS: LSI Industries Inc
23.38 USD 0.07 (0.30%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LYTS a changé de -0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.15 et à un maximum de 23.59.
Suivez la dynamique LSI Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LYTS Nouvelles
- LSI Industries announces executive incentive plans for fiscal year 2026
- LSI Industries stock price target raised to $25 from $22 at Canaccord Genuity
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- LSI Industries stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Why LSI Industries Stock Was Pushing Higher Today
- LSI Industries Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LYTS)
- LSI Industries Inc. (LYTS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: LSI Industries beats Q4 2025 forecasts, stock surges
- LSI Industries earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- LSI Industries soars 9% as Q4 earnings smash expectations
- LSI Industries Q4 2025 slides: Double-digit organic growth drives strong results
Range quotidien
23.15 23.59
Range Annuel
13.77 25.50
- Clôture Précédente
- 23.45
- Ouverture
- 23.53
- Bid
- 23.38
- Ask
- 23.68
- Plus Bas
- 23.15
- Plus Haut
- 23.59
- Volume
- 977
- Changement quotidien
- -0.30%
- Changement Mensuel
- 4.19%
- Changement à 6 Mois
- 33.07%
- Changement Annuel
- 46.86%
20 septembre, samedi