LYTS: LSI Industries Inc

23.38 USD 0.07 (0.30%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LYTS fiyatı bugün -0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.15 ve Yüksek fiyatı olarak 23.59 aralığında işlem gördü.

LSI Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
23.15 23.59
Yıllık aralık
13.77 25.50
Önceki kapanış
23.45
Açılış
23.53
Satış
23.38
Alış
23.68
Düşük
23.15
Yüksek
23.59
Hacim
977
Günlük değişim
-0.30%
Aylık değişim
4.19%
6 aylık değişim
33.07%
Yıllık değişim
46.86%
21 Eylül, Pazar