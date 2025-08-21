Валюты / LYTS
LYTS: LSI Industries Inc
23.21 USD 0.24 (1.04%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LYTS за сегодня изменился на 1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.85, а максимальная — 23.30.
Следите за динамикой LSI Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LYTS
Дневной диапазон
22.85 23.30
Годовой диапазон
13.77 25.50
- Предыдущее закрытие
- 22.97
- Open
- 22.87
- Bid
- 23.21
- Ask
- 23.51
- Low
- 22.85
- High
- 23.30
- Объем
- 392
- Дневное изменение
- 1.04%
- Месячное изменение
- 3.43%
- 6-месячное изменение
- 32.10%
- Годовое изменение
- 45.79%
