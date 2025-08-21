Währungen / LYTS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LYTS: LSI Industries Inc
23.45 USD 0.57 (2.49%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LYTS hat sich für heute um 2.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.85 bis zu einem Hoch von 23.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die LSI Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LYTS News
- LSI Industries announces executive incentive plans for fiscal year 2026
- LSI Industries stock price target raised to $25 from $22 at Canaccord Genuity
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- LSI Industries stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Why LSI Industries Stock Was Pushing Higher Today
- LSI Industries Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LYTS)
- LSI Industries Inc. (LYTS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: LSI Industries beats Q4 2025 forecasts, stock surges
- LSI Industries earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- LSI Industries soars 9% as Q4 earnings smash expectations
- LSI Industries Q4 2025 slides: Double-digit organic growth drives strong results
Tagesspanne
22.85 23.53
Jahresspanne
13.77 25.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.88
- Eröffnung
- 23.00
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- Tief
- 22.85
- Hoch
- 23.53
- Volumen
- 298
- Tagesänderung
- 2.49%
- Monatsänderung
- 4.50%
- 6-Monatsänderung
- 33.47%
- Jahresänderung
- 47.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K