LVRO: Lavoro Limited - Class A
1.65 USD 0.08 (5.10%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LVRO para hoje mudou para 5.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.64 e o mais alto foi 1.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Lavoro Limited - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.64 1.65
Faixa anual
1.25 5.60
- Fechamento anterior
- 1.57
- Open
- 1.65
- Bid
- 1.65
- Ask
- 1.95
- Low
- 1.64
- High
- 1.65
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 5.10%
- Mudança mensal
- 2.48%
- Mudança de 6 meses
- -44.63%
- Mudança anual
- -56.58%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh