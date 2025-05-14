Währungen / LVRO
LVRO: Lavoro Limited - Class A
1.83 USD 0.21 (12.96%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LVRO hat sich für heute um 12.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.58 bis zu einem Hoch von 1.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lavoro Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVRO News
- Lavoro receives Nasdaq non-compliance notice for delayed financial filing
- Canaccord cuts Lavoro stock rating on Brazilian agriculture uncertainty
- Lavoro Limited (LVRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lavoro Reaches Out-of-Court Restructuring Agreement with Key Suppliers and Reports Certain Preliminary Unaudited Financial Information for Second Quarter of Fiscal 2025
- This Hamilton Insurance Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- Oppenheimer cuts Lavoro stock rating amid tight credit conditions
- This Wayfair Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Lavoro (NASDAQ:LVRO), ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
Tagesspanne
1.58 1.88
Jahresspanne
1.25 5.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.62
- Eröffnung
- 1.58
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Tief
- 1.58
- Hoch
- 1.88
- Volumen
- 100
- Tagesänderung
- 12.96%
- Monatsänderung
- 13.66%
- 6-Monatsänderung
- -38.59%
- Jahresänderung
- -51.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K