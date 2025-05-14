통화 / LVRO
LVRO: Lavoro Limited - Class A
1.78 USD 0.16 (9.88%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LVRO 환율이 오늘 9.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.58이고 고가는 1.88이었습니다.
Lavoro Limited - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
LVRO News
일일 변동 비율
1.58 1.88
년간 변동
1.25 5.60
- 이전 종가
- 1.62
- 시가
- 1.58
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- 저가
- 1.58
- 고가
- 1.88
- 볼륨
- 117
- 일일 변동
- 9.88%
- 월 변동
- 10.56%
- 6개월 변동
- -40.27%
- 년간 변동율
- -53.16%
20 9월, 토요일