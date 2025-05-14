Divisas / LVRO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LVRO: Lavoro Limited - Class A
1.57 USD 0.47 (23.04%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LVRO de hoy ha cambiado un -23.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.47, mientras que el máximo ha alcanzado 1.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lavoro Limited - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVRO News
- Lavoro receives Nasdaq non-compliance notice for delayed financial filing
- Canaccord cuts Lavoro stock rating on Brazilian agriculture uncertainty
- Lavoro Limited (LVRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lavoro Reaches Out-of-Court Restructuring Agreement with Key Suppliers and Reports Certain Preliminary Unaudited Financial Information for Second Quarter of Fiscal 2025
- This Hamilton Insurance Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- Oppenheimer cuts Lavoro stock rating amid tight credit conditions
- This Wayfair Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Lavoro (NASDAQ:LVRO), ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
Rango diario
1.47 1.84
Rango anual
1.25 5.60
- Cierres anteriores
- 2.04
- Open
- 1.78
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- Low
- 1.47
- High
- 1.84
- Volumen
- 288
- Cambio diario
- -23.04%
- Cambio mensual
- -2.48%
- Cambio a 6 meses
- -47.32%
- Cambio anual
- -58.68%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B