LVRO: Lavoro Limited - Class A
1.78 USD 0.16 (9.88%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LVRO a changé de 9.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.58 et à un maximum de 1.88.
Suivez la dynamique Lavoro Limited - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LVRO Nouvelles
- Lavoro receives Nasdaq non-compliance notice for delayed financial filing
- Canaccord cuts Lavoro stock rating on Brazilian agriculture uncertainty
- Lavoro Limited (LVRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lavoro Reaches Out-of-Court Restructuring Agreement with Key Suppliers and Reports Certain Preliminary Unaudited Financial Information for Second Quarter of Fiscal 2025
- This Hamilton Insurance Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- Oppenheimer cuts Lavoro stock rating amid tight credit conditions
- This Wayfair Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Lavoro (NASDAQ:LVRO), ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
Range quotidien
1.58 1.88
Range Annuel
1.25 5.60
- Clôture Précédente
- 1.62
- Ouverture
- 1.58
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Plus Bas
- 1.58
- Plus Haut
- 1.88
- Volume
- 117
- Changement quotidien
- 9.88%
- Changement Mensuel
- 10.56%
- Changement à 6 Mois
- -40.27%
- Changement Annuel
- -53.16%
20 septembre, samedi