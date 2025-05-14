Валюты / LVRO
LVRO: Lavoro Limited - Class A
2.04 USD 0.64 (45.71%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LVRO за сегодня изменился на 45.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.40, а максимальная — 2.75.
Следите за динамикой Lavoro Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LVRO
- Lavoro receives Nasdaq non-compliance notice for delayed financial filing
- Canaccord cuts Lavoro stock rating on Brazilian agriculture uncertainty
- Lavoro Limited (LVRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lavoro Reaches Out-of-Court Restructuring Agreement with Key Suppliers and Reports Certain Preliminary Unaudited Financial Information for Second Quarter of Fiscal 2025
- This Hamilton Insurance Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- Oppenheimer cuts Lavoro stock rating amid tight credit conditions
- This Wayfair Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Lavoro (NASDAQ:LVRO), ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
Дневной диапазон
1.40 2.75
Годовой диапазон
1.25 5.60
- Предыдущее закрытие
- 1.40
- Open
- 1.62
- Bid
- 2.04
- Ask
- 2.34
- Low
- 1.40
- High
- 2.75
- Объем
- 3.404 K
- Дневное изменение
- 45.71%
- Месячное изменение
- 26.71%
- 6-месячное изменение
- -31.54%
- Годовое изменение
- -46.32%
