LVRO: Lavoro Limited - Class A
1.62 USD 0.05 (3.18%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LVROの今日の為替レートは、3.18%変化しました。日中、通貨は1あたり1.51の安値と1.66の高値で取引されました。
Lavoro Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LVRO News
- Lavoro receives Nasdaq non-compliance notice for delayed financial filing
- Canaccord cuts Lavoro stock rating on Brazilian agriculture uncertainty
- Lavoro Limited (LVRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lavoro Reaches Out-of-Court Restructuring Agreement with Key Suppliers and Reports Certain Preliminary Unaudited Financial Information for Second Quarter of Fiscal 2025
- This Hamilton Insurance Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- Oppenheimer cuts Lavoro stock rating amid tight credit conditions
- This Wayfair Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Lavoro (NASDAQ:LVRO), ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
1日のレンジ
1.51 1.66
1年のレンジ
1.25 5.60
- 以前の終値
- 1.57
- 始値
- 1.63
- 買値
- 1.62
- 買値
- 1.92
- 安値
- 1.51
- 高値
- 1.66
- 出来高
- 43
- 1日の変化
- 3.18%
- 1ヶ月の変化
- 0.62%
- 6ヶ月の変化
- -45.64%
- 1年の変化
- -57.37%
