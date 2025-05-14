Dövizler / LVRO
LVRO: Lavoro Limited - Class A
1.78 USD 0.16 (9.88%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LVRO fiyatı bugün 9.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.58 ve Yüksek fiyatı olarak 1.88 aralığında işlem gördü.
Lavoro Limited - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVRO haberleri
- Lavoro receives Nasdaq non-compliance notice for delayed financial filing
- Canaccord cuts Lavoro stock rating on Brazilian agriculture uncertainty
- Lavoro Limited (LVRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lavoro Reaches Out-of-Court Restructuring Agreement with Key Suppliers and Reports Certain Preliminary Unaudited Financial Information for Second Quarter of Fiscal 2025
- This Hamilton Insurance Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- Oppenheimer cuts Lavoro stock rating amid tight credit conditions
- This Wayfair Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Lavoro (NASDAQ:LVRO), ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
Günlük aralık
1.58 1.88
Yıllık aralık
1.25 5.60
- Önceki kapanış
- 1.62
- Açılış
- 1.58
- Satış
- 1.78
- Alış
- 2.08
- Düşük
- 1.58
- Yüksek
- 1.88
- Hacim
- 117
- Günlük değişim
- 9.88%
- Aylık değişim
- 10.56%
- 6 aylık değişim
- -40.27%
- Yıllık değişim
- -53.16%
21 Eylül, Pazar