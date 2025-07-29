Moedas / LKQ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LKQ: LKQ Corporation
31.10 USD 0.01 (0.03%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LKQ para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.85 e o mais alto foi 31.16.
Veja a dinâmica do par de moedas LKQ Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LKQ Notícias
- Barclays destaca principais ideias de crédito de grau de investimento europeu, favorece VW e UBS
- New Strong Sell Stocks for September 9th
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/28/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/27/2025 - TipRanks.com
- LKQ Corp stock rises as company sells Self Service segment for $410 million
- SPY ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- John Mendel elected chairman of LKQ Corporation board
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Artisan Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Lkq stock hits 52-week low at 29.02 USD
- VOO ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- RB Global Q2 2025 slides: Service revenue and EBITDA growth amid mixed sector performance
- SPY ETF News, 8/6/2025 - TipRanks.com
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- SPY ETF News, 8/5/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/4/2025 - TipRanks.com
- Lkq stock hits 52-week low at 29.39 USD
- SPY ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 7/29/2025 - TipRanks.com
Faixa diária
30.85 31.16
Faixa anual
29.02 44.82
- Fechamento anterior
- 31.11
- Open
- 31.02
- Bid
- 31.10
- Ask
- 31.40
- Low
- 30.85
- High
- 31.16
- Volume
- 288
- Mudança diária
- -0.03%
- Mudança mensal
- -3.95%
- Mudança de 6 meses
- -26.51%
- Mudança anual
- -22.13%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh