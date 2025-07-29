Валюты / LKQ
LKQ: LKQ Corporation
31.52 USD 0.03 (0.10%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LKQ за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.40, а максимальная — 32.07.
Следите за динамикой LKQ Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LKQ
Дневной диапазон
31.40 32.07
Годовой диапазон
29.02 44.82
- Предыдущее закрытие
- 31.55
- Open
- 31.67
- Bid
- 31.52
- Ask
- 31.82
- Low
- 31.40
- High
- 32.07
- Объем
- 6.017 K
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -2.66%
- 6-месячное изменение
- -25.52%
- Годовое изменение
- -21.08%
