Devises / LKQ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LKQ: LKQ Corporation
30.68 USD 0.45 (1.45%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LKQ a changé de -1.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.56 et à un maximum de 31.30.
Suivez la dynamique LKQ Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LKQ Nouvelles
- WarrenAI’s Top 5 Auto Parts Retailers: Value Plays vs. Premium Performers
- Barclays met en avant ses idées de crédit investment-grade européen, privilégie VW et UBS
- New Strong Sell Stocks for September 9th
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/28/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/27/2025 - TipRanks.com
- LKQ Corp stock rises as company sells Self Service segment for $410 million
- SPY ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- John Mendel elected chairman of LKQ Corporation board
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Artisan Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Lkq stock hits 52-week low at 29.02 USD
- VOO ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- RB Global Q2 2025 slides: Service revenue and EBITDA growth amid mixed sector performance
- SPY ETF News, 8/6/2025 - TipRanks.com
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- SPY ETF News, 8/5/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/4/2025 - TipRanks.com
- Lkq stock hits 52-week low at 29.39 USD
- SPY ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
Range quotidien
30.56 31.30
Range Annuel
29.02 44.82
- Clôture Précédente
- 31.13
- Ouverture
- 31.30
- Bid
- 30.68
- Ask
- 30.98
- Plus Bas
- 30.56
- Plus Haut
- 31.30
- Volume
- 6.633 K
- Changement quotidien
- -1.45%
- Changement Mensuel
- -5.25%
- Changement à 6 Mois
- -27.50%
- Changement Annuel
- -23.18%
20 septembre, samedi