LKQ: LKQ Corporation
31.13 USD 0.02 (0.06%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LKQ hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.85 bis zu einem Hoch von 31.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die LKQ Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
30.85 31.38
Jahresspanne
29.02 44.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.11
- Eröffnung
- 31.02
- Bid
- 31.13
- Ask
- 31.43
- Tief
- 30.85
- Hoch
- 31.38
- Volumen
- 4.395 K
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- -3.86%
- 6-Monatsänderung
- -26.44%
- Jahresänderung
- -22.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K