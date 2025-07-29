KurseKategorien
LKQ: LKQ Corporation

31.13 USD 0.02 (0.06%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LKQ hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.85 bis zu einem Hoch von 31.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die LKQ Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
30.85 31.38
Jahresspanne
29.02 44.82
Vorheriger Schlusskurs
31.11
Eröffnung
31.02
Bid
31.13
Ask
31.43
Tief
30.85
Hoch
31.38
Volumen
4.395 K
Tagesänderung
0.06%
Monatsänderung
-3.86%
6-Monatsänderung
-26.44%
Jahresänderung
-22.06%
