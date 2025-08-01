Valute / LKQ
LKQ: LKQ Corporation
30.68 USD 0.45 (1.45%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LKQ ha avuto una variazione del -1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.56 e ad un massimo di 31.30.
Segui le dinamiche di LKQ Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
30.56 31.30
Intervallo Annuale
29.02 44.82
- Chiusura Precedente
- 31.13
- Apertura
- 31.30
- Bid
- 30.68
- Ask
- 30.98
- Minimo
- 30.56
- Massimo
- 31.30
- Volume
- 6.633 K
- Variazione giornaliera
- -1.45%
- Variazione Mensile
- -5.25%
- Variazione Semestrale
- -27.50%
- Variazione Annuale
- -23.18%
20 settembre, sabato