LKQ: LKQ Corporation
31.13 USD 0.02 (0.06%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LKQの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり30.85の安値と31.38の高値で取引されました。
LKQ Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LKQ News
1日のレンジ
30.85 31.38
1年のレンジ
29.02 44.82
- 以前の終値
- 31.11
- 始値
- 31.02
- 買値
- 31.13
- 買値
- 31.43
- 安値
- 30.85
- 高値
- 31.38
- 出来高
- 4.395 K
- 1日の変化
- 0.06%
- 1ヶ月の変化
- -3.86%
- 6ヶ月の変化
- -26.44%
- 1年の変化
- -22.06%
