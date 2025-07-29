Currencies / LKQ
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
LKQ: LKQ Corporation
31.54 USD 0.01 (0.03%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
LKQ exchange rate has changed by -0.03% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 31.40 and at a high of 32.07.
Follow LKQ Corporation dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LKQ News
- New Strong Sell Stocks for September 9th
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/28/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/27/2025 - TipRanks.com
- LKQ Corp stock rises as company sells Self Service segment for $410 million
- SPY ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- John Mendel elected chairman of LKQ Corporation board
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Artisan Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Lkq stock hits 52-week low at 29.02 USD
- VOO ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- RB Global Q2 2025 slides: Service revenue and EBITDA growth amid mixed sector performance
- SPY ETF News, 8/6/2025 - TipRanks.com
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- SPY ETF News, 8/5/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/4/2025 - TipRanks.com
- Lkq stock hits 52-week low at 29.39 USD
- SPY ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/1/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 7/31/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 7/29/2025 - TipRanks.com
- LKQ Corporation Stock: No Tangible Catalyst To Drive A Turnaround (NASDAQ:LKQ)
Daily Range
31.40 32.07
Year Range
29.02 44.82
- Previous Close
- 31.55
- Open
- 31.67
- Bid
- 31.54
- Ask
- 31.84
- Low
- 31.40
- High
- 32.07
- Volume
- 3.101 K
- Daily Change
- -0.03%
- Month Change
- -2.59%
- 6 Months Change
- -25.47%
- Year Change
- -21.03%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%