FiyatlarBölümler
Dövizler / LKQ
Geri dön - Hisse senetleri

LKQ: LKQ Corporation

30.68 USD 0.45 (1.45%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LKQ fiyatı bugün -1.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.56 ve Yüksek fiyatı olarak 31.30 aralığında işlem gördü.

LKQ Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LKQ haberleri

Günlük aralık
30.56 31.30
Yıllık aralık
29.02 44.82
Önceki kapanış
31.13
Açılış
31.30
Satış
30.68
Alış
30.98
Düşük
30.56
Yüksek
31.30
Hacim
6.633 K
Günlük değişim
-1.45%
Aylık değişim
-5.25%
6 aylık değişim
-27.50%
Yıllık değişim
-23.18%
21 Eylül, Pazar