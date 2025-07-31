Dövizler / LKQ
LKQ: LKQ Corporation
30.68 USD 0.45 (1.45%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LKQ fiyatı bugün -1.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.56 ve Yüksek fiyatı olarak 31.30 aralığında işlem gördü.
LKQ Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LKQ haberleri
Günlük aralık
30.56 31.30
Yıllık aralık
29.02 44.82
- Önceki kapanış
- 31.13
- Açılış
- 31.30
- Satış
- 30.68
- Alış
- 30.98
- Düşük
- 30.56
- Yüksek
- 31.30
- Hacim
- 6.633 K
- Günlük değişim
- -1.45%
- Aylık değişim
- -5.25%
- 6 aylık değişim
- -27.50%
- Yıllık değişim
- -23.18%
21 Eylül, Pazar