Moedas / LCUT
LCUT: Lifetime Brands Inc
3.91 USD 0.05 (1.30%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LCUT para hoje mudou para 1.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.88 e o mais alto foi 3.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Lifetime Brands Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LCUT Notícias
Faixa diária
3.88 3.98
Faixa anual
2.89 7.05
- Fechamento anterior
- 3.86
- Open
- 3.88
- Bid
- 3.91
- Ask
- 4.21
- Low
- 3.88
- High
- 3.98
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 1.30%
- Mudança mensal
- -0.76%
- Mudança de 6 meses
- -22.73%
- Mudança anual
- -38.81%
