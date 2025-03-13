Valute / LCUT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LCUT: Lifetime Brands Inc
3.82 USD 0.14 (3.54%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LCUT ha avuto una variazione del -3.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.82 e ad un massimo di 4.01.
Segui le dinamiche di Lifetime Brands Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LCUT News
- Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lifetime Brands Q2 2025 sees widening losses
- Lifetime Brands (LCUT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lifetime Brands earnings missed by $0.38, revenue fell short of estimates
- Central Garden (CENTA) Q3 Earnings Beat Estimates
- Lifetime Brands, Inc. Announces Results of 2025 Annual Meeting
- Father’s Day Gift Guide: Top Picks for Every Type of Dad
- Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
3.82 4.01
Intervallo Annuale
2.89 7.05
- Chiusura Precedente
- 3.96
- Apertura
- 3.99
- Bid
- 3.82
- Ask
- 4.12
- Minimo
- 3.82
- Massimo
- 4.01
- Volume
- 127
- Variazione giornaliera
- -3.54%
- Variazione Mensile
- -3.05%
- Variazione Semestrale
- -24.51%
- Variazione Annuale
- -40.22%
21 settembre, domenica