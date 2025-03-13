QuotazioniSezioni
LCUT: Lifetime Brands Inc

3.82 USD 0.14 (3.54%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LCUT ha avuto una variazione del -3.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.82 e ad un massimo di 4.01.

Segui le dinamiche di Lifetime Brands Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.82 4.01
Intervallo Annuale
2.89 7.05
Chiusura Precedente
3.96
Apertura
3.99
Bid
3.82
Ask
4.12
Minimo
3.82
Massimo
4.01
Volume
127
Variazione giornaliera
-3.54%
Variazione Mensile
-3.05%
Variazione Semestrale
-24.51%
Variazione Annuale
-40.22%
