Währungen / LCUT
LCUT: Lifetime Brands Inc
3.89 USD 0.07 (1.77%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LCUT hat sich für heute um -1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.85 bis zu einem Hoch von 4.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lifetime Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.85 4.01
Jahresspanne
2.89 7.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.96
- Eröffnung
- 3.99
- Bid
- 3.89
- Ask
- 4.19
- Tief
- 3.85
- Hoch
- 4.01
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -1.77%
- Monatsänderung
- -1.27%
- 6-Monatsänderung
- -23.12%
- Jahresänderung
- -39.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K