Валюты / LCUT
LCUT: Lifetime Brands Inc
3.80 USD 0.03 (0.80%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LCUT за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.77, а максимальная — 3.89.
Следите за динамикой Lifetime Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LCUT
- Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lifetime Brands Q2 2025 sees widening losses
- Lifetime Brands (LCUT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lifetime Brands earnings missed by $0.38, revenue fell short of estimates
- Central Garden (CENTA) Q3 Earnings Beat Estimates
- Lifetime Brands, Inc. Announces Results of 2025 Annual Meeting
- Father’s Day Gift Guide: Top Picks for Every Type of Dad
- Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.77 3.89
Годовой диапазон
2.89 7.05
- Предыдущее закрытие
- 3.77
- Open
- 3.77
- Bid
- 3.80
- Ask
- 4.10
- Low
- 3.77
- High
- 3.89
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.80%
- Месячное изменение
- -3.55%
- 6-месячное изменение
- -24.90%
- Годовое изменение
- -40.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.