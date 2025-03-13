통화 / LCUT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LCUT: Lifetime Brands Inc
3.82 USD 0.14 (3.54%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LCUT 환율이 오늘 -3.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.82이고 고가는 4.01이었습니다.
Lifetime Brands Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LCUT News
- Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lifetime Brands Q2 2025 sees widening losses
- Lifetime Brands (LCUT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lifetime Brands earnings missed by $0.38, revenue fell short of estimates
- Central Garden (CENTA) Q3 Earnings Beat Estimates
- Lifetime Brands, Inc. Announces Results of 2025 Annual Meeting
- Father’s Day Gift Guide: Top Picks for Every Type of Dad
- Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
3.82 4.01
년간 변동
2.89 7.05
- 이전 종가
- 3.96
- 시가
- 3.99
- Bid
- 3.82
- Ask
- 4.12
- 저가
- 3.82
- 고가
- 4.01
- 볼륨
- 127
- 일일 변동
- -3.54%
- 월 변동
- -3.05%
- 6개월 변동
- -24.51%
- 년간 변동율
- -40.22%
20 9월, 토요일