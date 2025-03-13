通貨 / LCUT
LCUT: Lifetime Brands Inc
3.96 USD 0.10 (2.59%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LCUTの今日の為替レートは、2.59%変化しました。日中、通貨は1あたり3.88の安値と3.98の高値で取引されました。
Lifetime Brands Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.88 3.98
1年のレンジ
2.89 7.05
- 以前の終値
- 3.86
- 始値
- 3.88
- 買値
- 3.96
- 買値
- 4.26
- 安値
- 3.88
- 高値
- 3.98
- 出来高
- 29
- 1日の変化
- 2.59%
- 1ヶ月の変化
- 0.51%
- 6ヶ月の変化
- -21.74%
- 1年の変化
- -38.03%
