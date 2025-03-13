Devises / LCUT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LCUT: Lifetime Brands Inc
3.82 USD 0.14 (3.54%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LCUT a changé de -3.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.82 et à un maximum de 4.01.
Suivez la dynamique Lifetime Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LCUT Nouvelles
- Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lifetime Brands Q2 2025 sees widening losses
- Lifetime Brands (LCUT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lifetime Brands earnings missed by $0.38, revenue fell short of estimates
- Central Garden (CENTA) Q3 Earnings Beat Estimates
- Lifetime Brands, Inc. Announces Results of 2025 Annual Meeting
- Father’s Day Gift Guide: Top Picks for Every Type of Dad
- Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
3.82 4.01
Range Annuel
2.89 7.05
- Clôture Précédente
- 3.96
- Ouverture
- 3.99
- Bid
- 3.82
- Ask
- 4.12
- Plus Bas
- 3.82
- Plus Haut
- 4.01
- Volume
- 127
- Changement quotidien
- -3.54%
- Changement Mensuel
- -3.05%
- Changement à 6 Mois
- -24.51%
- Changement Annuel
- -40.22%
20 septembre, samedi