货币 / LCUT
LCUT: Lifetime Brands Inc
3.87 USD 0.07 (1.84%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LCUT汇率已更改1.84%。当日，交易品种以低点3.76和高点4.03进行交易。
关注Lifetime Brands Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.76 4.03
年范围
2.89 7.05
- 前一天收盘价
- 3.80
- 开盘价
- 3.76
- 卖价
- 3.87
- 买价
- 4.17
- 最低价
- 3.76
- 最高价
- 4.03
- 交易量
- 42
- 日变化
- 1.84%
- 月变化
- -1.78%
- 6个月变化
- -23.52%
- 年变化
- -39.44%
