LASR: nLIGHT Inc
30.51 USD 0.99 (3.35%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LASR para hoje mudou para 3.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.78 e o mais alto foi 30.89.
Veja a dinâmica do par de moedas nLIGHT Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
29.78 30.89
Faixa anual
6.20 30.99
- Fechamento anterior
- 29.52
- Open
- 30.44
- Bid
- 30.51
- Ask
- 30.81
- Low
- 29.78
- High
- 30.89
- Volume
- 693
- Mudança diária
- 3.35%
- Mudança mensal
- 9.83%
- Mudança de 6 meses
- 296.23%
- Mudança anual
- 187.29%
