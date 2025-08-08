통화 / LASR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LASR: nLIGHT Inc
31.18 USD 0.02 (0.06%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LASR 환율이 오늘 -0.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.96이고 고가는 31.92이었습니다.
nLIGHT Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LASR News
- Amkor Technology (AMKR) Moves 9.5% Higher: Will This Strength Last?
- LASR vs. IPGP: Which Fiber Laser Stock is the Better Buy Now?
- nLIGHT Inc, 52주 신고가 $30.09 기록
- nLIGHT Inc stock hits 52-week high at $30.09
- nLIGHT Soars 58% in 3 Months: Is the Stock Still Worth Buying?
- Nlight CAO Nias James sells $15,735 in shares
- Keeney, Nlight president, sells $279k in shares
- Light CFO Corso sells $226k in shares
- Is nLIGHT's Record A&D Revenues Enough to Hit 40% Growth Target?
- nLight (LASR) Is Up 2.67% in One Week: What You Should Know
- nLIGHT stock reaches 52-week high at 28.44 USD
- Will nLight (LASR) Gain on Rising Earnings Estimates?
- nLIGHT: Too-Tough-To-Call Until Scale Shows Up (NASDAQ:LASR)
- nLight and Stepan have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull Of The Day: nLight (LASR)
- Nlight grants performance-based stock units to CEO and CFO, updates CEO employment terms
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- These Analysts Boost Their Forecasts On nLight After Upbeat Q2 Results - nLight (NASDAQ:LASR)
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- nLIGHT Inc stock hits 52-week high at 26.5 USD
- nLIGHT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LASR)
- nLIGHT, Inc. (LASR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nlight stock price target raised to $26 from $12 at Stifel on A&D strength
- Nlight stock price target raised to $28 from $20 at Raymond James
일일 변동 비율
30.96 31.92
년간 변동
6.20 31.92
- 이전 종가
- 31.20
- 시가
- 30.98
- Bid
- 31.18
- Ask
- 31.48
- 저가
- 30.96
- 고가
- 31.92
- 볼륨
- 2.370 K
- 일일 변동
- -0.06%
- 월 변동
- 12.24%
- 6개월 변동
- 304.94%
- 년간 변동율
- 193.60%
20 9월, 토요일