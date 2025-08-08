Devises / LASR
LASR: nLIGHT Inc
31.18 USD 0.02 (0.06%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LASR a changé de -0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.96 et à un maximum de 31.92.
Suivez la dynamique nLIGHT Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LASR Nouvelles
- Amkor Technology (AMKR) Moves 9.5% Higher: Will This Strength Last?
- LASR vs. IPGP: Which Fiber Laser Stock is the Better Buy Now?
- L’action nLIGHT Inc atteint son plus haut niveau sur 52 semaines à 30,09$
- nLIGHT Inc stock hits 52-week high at $30.09
- nLIGHT Soars 58% in 3 Months: Is the Stock Still Worth Buying?
- Nlight CAO Nias James sells $15,735 in shares
- Keeney, Nlight president, sells $279k in shares
- Light CFO Corso sells $226k in shares
- Is nLIGHT's Record A&D Revenues Enough to Hit 40% Growth Target?
- nLight (LASR) Is Up 2.67% in One Week: What You Should Know
- nLIGHT stock reaches 52-week high at 28.44 USD
- Will nLight (LASR) Gain on Rising Earnings Estimates?
- nLIGHT: Too-Tough-To-Call Until Scale Shows Up (NASDAQ:LASR)
- nLight and Stepan have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull Of The Day: nLight (LASR)
- Nlight grants performance-based stock units to CEO and CFO, updates CEO employment terms
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- These Analysts Boost Their Forecasts On nLight After Upbeat Q2 Results - nLight (NASDAQ:LASR)
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- nLIGHT Inc stock hits 52-week high at 26.5 USD
- nLIGHT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LASR)
- nLIGHT, Inc. (LASR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nlight stock price target raised to $26 from $12 at Stifel on A&D strength
- Nlight stock price target raised to $28 from $20 at Raymond James
Range quotidien
30.96 31.92
Range Annuel
6.20 31.92
- Clôture Précédente
- 31.20
- Ouverture
- 30.98
- Bid
- 31.18
- Ask
- 31.48
- Plus Bas
- 30.96
- Plus Haut
- 31.92
- Volume
- 2.370 K
- Changement quotidien
- -0.06%
- Changement Mensuel
- 12.24%
- Changement à 6 Mois
- 304.94%
- Changement Annuel
- 193.60%
20 septembre, samedi